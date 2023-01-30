У лютому цим знакам пощастить: вони багато посміхатимуться

Лютий 2023 року напружить деякі знаки зодіаку, а інших багато в чому порадує. Якщо ви належите до одного з них, ви проведете чудовий місяць.

За прогнозами астрологів, лише чотири знаки зодіаку будуть широко посміхатися у лютому 2023 року. Упродовж місяця їх буде супроводжувати удача.

Овен

У вас все буде добре, оскільки Юпітер буде над вами до 20 лютого, а потім він передає естафету Венері. Прихильність планет триватиме протягом лютого в особистих справах і, звичайно, у вас не буде суперника в любовній грі. Ви досягнете більшості своїх бажань, оскільки де б ви не були, ви справите враження, заведете нових знайомств і дуже ймовірно, що ви закохаєтесь 17 числа, під впливом Меркурія у Водолії з вашим Юпітером.

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Терези

Ви побачите, що ваші відносини та партнерство покращуються, створюються або змінюються рівні. Вас оточують люди, які вам подобаються, і вони подобаються вам, ви популярні, у вас збільшилася група шанувальників. Ви отримуєте прибуток від своїх контактів, і ви матимете їх протягом лютого, навіть якщо ви втратите Юпітер 20 числа, Венера його замінить. А 17 числа очікується велике кохання.

Рак

Планети, які приносять удачу і велику прихильність, легкість і можливості, Юпітер, а потім Венера в вашому 10-му домі. Ви матимете корону на голові. У вас є свобода грати, розвиватися, перемагати, робити ім'я, заробляти гроші. Ви можете отримати просування по службі, за яким довго прагнули, або навіть створити власний бізнес, який буде успішним.

Козеріг

Лютий буде для вас одним із найприємніших місяців. Вдома і в сім’ї справи йдуть на краще. Майно, яке могло бути вашою "проблемою", може перестати вас турбувати. Також не виключена купівля або оформлення активів, що займає тривалий час. Ви також можете думати про гроші чи відкриту угоду, але це станеться, якщо ви підійдете до цього питання вільно й будете мислити нестандартно або будете використовувати не класичний метод.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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