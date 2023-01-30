В феврале этим знакам повезет: они будут много улыбаться

Февраль 2023 напряжет некоторые знаки зодиака, а других во многом порадует. Если вы принадлежите к одному из них, вы проведете чудесный месяц.

По прогнозам астрологов, только четыре знака зодиака будут широко улыбаться в феврале 2023 года. В течение месяца их будет сопутствовать удача.

Овен

У вас все будет хорошо, поскольку Юпитер будет над вами до 20 февраля, а затем он передает эстафету Венере. Приверженность планет будет продолжаться в течение февраля по личным делам и, конечно, у вас не будет соперника в любовной игре. Вы добьетесь большинства своих желаний, поскольку где бы вы ни были, вы произведете впечатление, заведете новых знакомств и очень вероятно, что вы влюбитесь 17 числа, под влиянием Меркурия в Водолее с вашим Юпитером.

Видео дня

Читайте также: Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет с деньгами в феврале

Весы

Вы увидите, что ваши отношения и партнерство улучшаются, создаются или изменяются уровни. Вас окружают люди, которые нравятся вам, и они нравятся вам, вы популярны, у вас увеличилась группа поклонников. Вы получаете прибыль от своих контактов, и вы получите их в течение февраля, даже если вы потеряете Юпитер 20 числа, Венера его заменит. А 17 числа ожидается большая любовь.

Рак

Планеты, которые приносят удачу и большую привязанность, легкость и возможности, Юпитер, а затем Венера в вашем 10-м доме. У вас будет корона на голове. У вас есть свобода играть, развиваться, побеждать, делать имя, зарабатывать деньги. Вы можете получить продвижение по службе, по которому долго стремились или даже создать собственный бизнес, который будет успешным.

Козерог

Февраль будет для вас одним из самых приятных месяцев. Дома и в семье дела обстоят лучше. Имущество, которое могло быть вашей "проблемой", может перестать вас беспокоить. Также не исключена покупка или оформление активов, которое занимает длительное время. Вы также можете думать о деньгах или открытом соглашении, но это произойдет, если вы подойдете к этому вопросу свободно и мыслить нестандартно или использовать не классический метод.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!