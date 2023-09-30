На Івано-Франківщині вибухнув нафтопровід: що відомо (фото, відео)

У суботу 30 вересня близько 17:00 мешканці села Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області чули гучні вибухи, після яких в небо здійнявся густий чорний дим. Вибух стався через прорив нафтопроводу.

Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі. За повідомленнями очевидців, стовп диму було видно навіть за десять кілометрів від локації вибуху.

Величезний стовп диму здіймається над с. Стримба, йшлося в повідомленні.

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Зокрема, від вибуху зайнявся будинок. Також відомо про постраждалу дитину.

У пресслужбі ДСНС заявили, що стався прорив нафтопроводу діаметром 150 мм з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням. Також вогонь перекинувся на приватні будинки.

За попередньою інформацією постраждало 3 особи. Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники, додали в ДСНС.

Інформацію підтвердили й в пресслужбі МВС України.

О 17:00 поблизу с.Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу, розповіли в МВС.

Нагадаємо, у четвер 28 вересня у стамбульському районі Ширіневлер пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, це сталося через витік газу. Внаслідок вибуху загинули щонайменше дві людини, ще п'ятеро отримали поранення.

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