В Ивано-Франковской области взорвался нефтепровод: что известно (фото, видео)

В субботу 30 сентября около 17:00 жители села Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области слышали громкие взрывы, после которых в небо взвился густой черный дым. Взрыв произошел из-за прорыва нефтепровода.

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале. По сообщениям очевидцев, столб дыма был виден даже в десяти километрах от локации взрыва.

Огромный столб дыма возвышается над с. Стримба, говорилось в сообщении.

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В частности, от взрыва загорелся дом. Также известно о пострадавшем ребенке.

В пресс-службе ГСЧС заявили, что произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 мм с последующим разливом нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 м кв. и горением. Также огонь опрокинулся на частные дома.

По предварительной информации пострадали 3 человека. В настоящее время задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели, добавили в ГСЧС.

Информацию подтвердили и в пресс-службе МВД Украины.

В 17:00 вблизи с.Стримба Надворнянского района произошел порыв нефтепровода, рассказали в МВД.

Напомним, в четверг 28 сентября в стамбульском районе Шириневлер раздался мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло из-за утечки газа. В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.

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