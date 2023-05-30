В червні частина українців отримають надбавку до пенсії від 150 до 1500 гривень

За інформацією, наданою директором департаменту пенсійного фонду України, Оленою Охрименко, українські пенсіонери отримають доплати в червні 2023 року. Розмір цих доплат буде варіюватися від 150 до 1500 гривень залежно від рівня індексації пенсій. Про це повідомляє РБК-Україна.

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Розмір доплати буде залежати від тривалості страхового стажу пенсіонера та його заробітної плати. За словами Охрименко, розрахунки ґрунтуються на показниках останніх двох років роботи пенсіонера. Також враховується заробітна плата, починаючи з 1 липня 2000 року.

Доплати отримають пенсіонери, які працювали протягом 24 місяців після призначення пенсії або попереднього перерахунку, або ті, у яких з моменту попереднього перерахунку або призначення пенсії пройшло не менше двох років, зазначила Охрименко.

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Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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