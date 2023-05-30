В июне часть украинцев получат прибавку к пенсии от 150 до 1500 гривен

По информации, предоставленной директором департамента пенсионного фонда Украины, Еленой Охрименко, украинские пенсионеры получат доплаты в июне 2023 года. Размер этих доплат будет варьироваться от 150 до 1500 гривен в зависимости от уровня индексации пенсий. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Размер доплаты будет зависеть от продолжительности страхового стажа пенсионера и его заработной платы. По словам Охрименко, расчеты основываются на показателях последних двух лет работы пенсионера. Также учитывается заработная плата с 1 июля 2000 года.

Доплаты получат пенсионеры, работавшие в течение 24 месяцев после назначения пенсии или предварительного перерасчета, или те, у которых с момента предварительного перерасчета или назначения пенсии прошло не менее двух лет, отметила Охрименко.

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Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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