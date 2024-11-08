У яких випадках краще відмовитись від спадкового майна: пояснення Мінюстиції

Отримання спадщини може включати не лише матеріальні цінності, а й борги спадкодавця. Тому перед прийняттям спадщини варто ретельно проаналізувати ситуацію, щоб зрозуміти, чи вигідно її приймати.

Згідно з чинним законодавством, спадкоємці можуть успадкувати не лише активи (нерухомість, гроші, транспорт), а й пасиви (боргові зобов'язання та кредити) спадкодавця. Про те, в яких випадках українцям краще не отримувати майно у спадок, пояснили в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Тому експерти рекомендують перед прийняттям спадщини

Детально з'ясувати всі борги спадкодавця, їхній розмір, терміни погашення та кредиторів. Це можна зробити за допомогою нотаріуса, банків, кредитних установ або колекторських фірм. Скласти список активів, що можуть бути успадковані. Зіставити величину боргів із вартістю майна, щоб оцінити вигідність прийняття спадщини.

Відмовитися від успадкування боргів після прийняття спадщини неможливо. Згідно з Цивільним кодексом України, прийняття спадщини означає прийняття не лише прав, а й обов'язків спадкодавця.

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Важливі моменти, які варто знати перед прийняттям спадщини:

Відмова від спадщини не звільняє від відповідальності за борги, якщо ви за них поручилися. Успадкувати можна лише все або нічого, частково спадщину прийняти не можна. Спадкоємці несуть відповідальність за борги спадкодавця лише в межах вартості успадкованого майна. Термін для прийняття або відмови від спадщини становить 6 місяців після смерті спадкодавця, а під час воєнного стану - 10 місяців.

Отже, перш ніж приймати спадщину, важливо ретельно оцінити фінансові зобов'язання спадкодавця та бути готовим до можливих наслідків.

Нагадаємо, Кабмін запропонував нову пенсійну реформу.

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