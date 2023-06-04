В яких випадах можливо зарахування періоду безробіття до пенсійного стажу: пояснення ПФУ

Внаслідок війни, спровокованої росією, велика кількість українців втратила свої робочі місця і була змушена зареєструватися в центрах зайнятості. Пенсійний фонд України пояснив, як будуть зараховуватися періоди безробіття до страхового стажу.

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Відзначається, що до страхового стажу включаються періоди, протягом яких особа була підпорядкована загальному державному пенсійному страхуванню і з дати набрання чинності Законом України від 9 липня 2003 року № 1058 "Про загальну державну пенсійну страховку" (з 1 січня 2004 року) – враховуються місяці, у яких сплачувалися страхові внески.

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Після 1 січня 2004 року до страхового стажу включаються періоди, коли особа була зареєстрована в центрі зайнятості та отримувала допомогу по безробіттю (за винятком одноразових виплат для організації підприємницької діяльності безробітним) або матеріальну допомогу під час професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації (згідно зі статтею 24 згаданого Закону).

Отже, якщо особа була зареєстрована в центрі зайнятості та отримувала допомогу по безробіттю, цей період буде враховано в її страховому стажі. При обчисленні пенсії за час перебування на обліку в центрі зайнятості буде враховано заробіток у розмірі мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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