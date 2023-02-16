У Китаї археологи виявили 2400-річний туалет зі змивом (фото)

У руїнах міста Юеян у північно-західній провінції Шеньсі на північному заході Китаю був виявлений гончарний туалет стародавніх китайців. Знахідка використовувалася за часів династії Цінь (221 до н.е.-206 рр. до н.е.).

Стародавня реліквія складається з двох частин: внутрішнього туалету на платформі та системи труб під нею, яка спрямовувала каналізацію назовні. Про це повідомляє Global Times.

Зазначається, що верхня конструкція пристрою не була знайдена. Фань Мін'ян, експерт з дизайну, який спеціалізується на стародавніх сільськогосподарських знаряддях, сказав, що туалет династії Цінь виглядає "оманливо просунутим", оскільки він, здається, мав схожу до сучасних туалетів систему зливу води.

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Це єдиний "туалет", який було виявлено в стародавньому китайському палаці під час археологічних розкопок. Археолог Сюе Фен сказав, що відкриття відображає спосіб життя та соціальний ландшафт стародавньої столиці держави Цінь.

Руїни міста Юеян, розташовані в районі Яньлян міста Юеян, були столицею держави Цінь протягом понад 30 років, перш ніж столиця була перенесена до Сяньян, також у провінції Шеньсі, за часів династії Цінь.

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