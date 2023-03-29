У Китаї виявили 2000-річний бамбук і дерев'яні листи, які розкажуть про систему правління (фото)

У Китаї під час археологічних досліджень виявили понад 10 000 стародавніх бамбукових і дерев'яних пластинок, відомих як цзяньду. Знахідку зробили на більш ніж 2000-річному місці Хебосуо в Куньміні, провінція Юньнань.

До винаходу паперу та його широкого використання бамбукові або дерев’яні листи зв’язували разом, щоб утворювати "книги", на яких можна було писати та згортати їх, як сувій. Про це повідомляє Global Times.

З них близько 2000 датуються династією Хань (202 р. до н. е. – 220 р. н. е.), 1300 із письмовими знаками, 837 із відбитками печаток. Бамбукові листки часто є літературою та книгами про медицину та сільське господарство, але в цій знахідці переважає писемність адміністративного характеру.

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На особливу увагу заслуговують відбитки печаток, оскільки є офіційні печатки з 20 із 24 округів, що перебували під владою стародавнього королівства Дянь, неханьської культури сільськогосподарських поселень і винятково досвідчених металургів, зосереджених у сучасній Юньнані. Королівство було анексовано імператором У з Хань у 109 році до нашої ери.

Такі назви, як "Дянь Чен", вказують на особливі політичні ролі, які були створені ханьським урядом у південно-західному районі, сказав Цзян Чжилун, провідний археолог проєкту Хебосуо.

"Такі відкриття є доказом того, що Китай був єдиною країною, що складається з багатоетнічних культур", – зазначив Цзян.

Нагадаємо, раніше археологи розкопали гробницю майя поблизу Паленке в Чіапасі. Поховання, побудоване з кам’яних плит у стилі, якого раніше не було виявлено в Паленке.

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