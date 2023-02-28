У Китаї виявили 3500-річні ковзани, зроблені з кісток тварин (фото)

Група археологів виявила 3500-річні ковзани, зроблені з кісток тварин. Цю знахідку зробили в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі північно-західного Китаю.

Ковзани були виявлені в гробниці вищого суспільства в долині річки Ілі. Вони були зроблені з кісток великої рогатої худоби та коня, повідомляє Global Times.

За словами команди, вони нагадують зроблені з кістки ковзани, знайдені в стародавній Європі. На думку дослідників, відкриття є безпомилковим доказом зв’язку між Китаєм і Європою на континенті Євразія в бронзовий вік.

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Китайські археологи тепер можуть точно визначити походження ще одного зимового виду спорту в країні завдяки відкриттю стародавніх ковзанів, перших у своєму роді, знайдених у Китаї.

Крім того, сліди 40 одиниць дерев'яних возів, включаючи колеса, вали, осі та візки з твердої деревини, також були розкидані навколо гробниці.

Експерти припускають, що гробниця, виявлена ​​в руїнах Гаотай бронзової доби в повіті Нілка, Сіньцзян, належала знатній родині скотарів.

Раніше археологи у Єгипті знайшли стародавній папірус із закляттями з Книги Мертвих.

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