В Китае обнаружили 3500-летние коньки, сделанные из костей животных (фото)

Группа археологов обнаружила 3500-летние коньки, сделанные из костей животных. Эту находку совершили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе северо-западного Китая.

Коньки были обнаружены в гробнице высшего общества в долине реки Или. Они были сделаны из костей крупного рогатого скота и лошади, сообщает Global Times.

По словам команды, они напоминают сделанные из кости коньки, найденные в древней Европе. По мнению исследователей, открытие является безошибочным доказательством связи между Китаем и Европой на континенте Евразия в бронзовый век.

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Китайские археологи теперь могут точно определить происхождение еще одного зимнего вида спорта в стране благодаря открытию древних коньков, первых в своем роде, найденных в Китае.

Кроме того, следы 40 единиц деревянных повозок, включая колеса, валы, оси и тележки из твердой древесины, также были разбросаны вокруг гробницы.

Эксперты предполагают, что гробница, обнаруженная в руинах Гаотай бронзового века в уезде Нилка, Синьцзян, принадлежала знатной семье скотоводов.

Ранее археологи в Египте обнаружили древний папирус с заклятиями из Книги Мертвых.

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