У Криму поблизу Сімферополя на території аеропорту сталася 'бавовна' (відео)

У тимчасово окупованому Криму у середу, 29 березня, пролунав вибух. За попередніми даними, "бавовна" завітала в район аеродрому у Гвардійському, що поблизу Сімферополя.

Очевидці вказують, що у районі летовища видно густий дим. Місцеві мешканці опублікували фото та відео з місця подій у Telegram-каналах.

"Гарнізон, Гвардійське, щось тільки-но вибухнуло, аж стеля трясеться! Що це?" – вказали кримчани.

На відео можна побачити густий дим в районі аеродрому, а також чутно вибухи.

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Своєю чергою окупаційна влада та пропагандисти заявляють, що у Криму спрацювала система ППО. Буцімто був збитий безпілотник.

Відео дня

На доказ цьому так званий голова Криму Сергій Аксьонов опублікував фото поля. За попередніми даними загиблих чи постраждалих немає, щодо пошкоджень військових об'єктів інформації немає.

За словами глави окупаційної адміністрації Гвардійського сільського поселення Ігоря Чичкіна, в районі могла спрацювати система протиповітряної оборони.

"Мені здається, що спрацювала ППО. Жодного диму не видно", – сказав він.

Додамо, у селищі Гвардійське розташована велика російська військова авіабаза. На ній розміщені бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25, які беруть участь у війні з Україною.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

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