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Війна в Україні

На Луганщині ЗСУ знищили БМП окупантів безпілотником (ефектне відео)

Максим Карпенко

На Луганщині ЗСУ знищили БМП окупантів безпілотником (ефектне відео)

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Сватівському напрямку.

Ударна рота БПЛА "Ахіллес" 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка ліквідувала БМП загарбників. Відео оприлюднили в Луганській ОВА.

"На Сватівщині наш безпілотник знищив російську БМП. Справжнє пекло для росіян влаштувала ударна рота БПЛА "Ахіллес" 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українські військові виявили ворожу БМП, начинену гарматами та протитанковими ракетами.

"Далі вони майстерно спрацювали безпілотним бомбером Армії дронів", – додали в ОВА.

Точний час та місце знищення ворожої БМП не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.

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