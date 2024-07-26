У Міноборони пояснили, чи знизять мобілізаційний вік в Україні

Міністерство оборони України заявило, що немає потреби у подальшому зниженні мобілізаційного віку. Нині в Україні граничний вік для призовників складає 25 років.

За словами речника Дмитра Лазуткіна, чинний закон про мобілізацію, який знизив вік з 27 до 25 років, задовольняє поточні потреби армії. Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

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Минуло понад два місяці відтоді, як цей закон набув чинності. Проте, питання про подальші зміни мобілізаційного віку все ще хвилює громадськість. Лазуткін зазначив, що кількість оновлених військово-облікових даних значно перевищує нинішні потреби війська.

Водночас він підкреслив, що ситуація на фронті може змінитися, і рішення можуть переглядатися залежно від обставин. На цей час гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чи можуть мобілізувати працівника через запізнення у бронюванні.

Також депутат назвав число військовозобов'язаних, які не оновили свої дані.

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