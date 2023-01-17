У Мінреінтеграції розповіли, як правильно вибрати стабілізатор напруги

Через нестабільну подачу електрики в Україні та зміну напруги у мережі може постраждати побутова техніка. Щоб цього уникнути варто подбати про встановлення стабілізаторів напруги.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дали поради, як захистити техніку від перепадів електроенергії спеціальним стабілізатором та як обрати прилад, який регулює вихідну напругу під постійним контролем.

У відомстві зауважили, що для невеличкої оселі можна обрати однофазні моделі цих пристроїв. Найдешевшими будуть релейні стабілізатори, які призначені для дрібної техніки. Однак "релейки" мають обмежений термін служби.

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Також можна обрати сервопривідні стабілізатори, які мають більший діапазон вирівнювання напруги та здатні витримати значне навантаження. "Однак, якщо перепади трапляються часто, то їх дії може бути недостатньо. Такий прилад потребує також регулярного технічного обслуговування", – йдеться у повідомленні.

Більш сучасними та надійними є електронні стабілізатори. Вони здатні витримати постійні перепади напруги. Переваги – тиха робота, тривалий термін роботи та надійність. Недоліки – висока ціна.

У Мінреінтеграції зауважили: "Перш ніж купувати стабілізатор, проконсультуйтеся з фахівцем. Це потрібно для того, щоб точно розрахувати потужність та не помилитися з важливими технічними деталями".

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