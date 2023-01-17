В Минреинтеграции рассказали, как правильно выбрать стабилизатор напряжения

Из-за нестабильной подачи электричества в Украину и изменения напряжения в сети может пострадать бытовая техника. Чтобы этого избежать, стоит позаботиться об установке стабилизаторов напряжения.

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дали советы, как защитить технику от перепадов электроэнергии специальным стабилизатором и как выбрать прибор, регулирующий выходное напряжение под постоянным контролем.

В ведомстве отметили, что для небольшого дома можно выбрать однофазные модели этих устройств. Дешевле всего будут релейные стабилизаторы, которые предназначены для мелкой техники. Однако "релейки" имеют ограниченный срок службы.

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Также можно выбрать сервоприводные стабилизаторы, имеющие больший диапазон выравнивания напряжения и способные выдержать значительную нагрузку. "Однако если перепады случаются часто, то их действия может быть недостаточно. Такой прибор требует также регулярного технического обслуживания", — говорится в сообщении.

Более современными и надежными являются электронные стабилизаторы. Они способны выдержать неизменные перепады напряжения. Достоинства – тихая работа, длительный срок работы и надежность. Недостатки – высокая цена.

В Минреинтеграции отметили: "Прежде чем покупать стабилизатор, проконсультируйтесь со специалистом. Это нужно для того, чтобы точно рассчитать мощность и не ошибиться с важными техническими деталями".

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