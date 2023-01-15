У Мінсоці нагадали, кому та як нараховуються субсидії на оплату комуналки

Українці можуть отримати допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Житлові субсидії розраховуються як різниця між вартістю комуналки та розміром обов’язкового платежу.

У Міністерстві соціальної політики нагадали, що житлова субсидія є адресною допомогою й надається для відшкодування витрат на оплату комуналки, як компенсація за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

"Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються один раз на рік і призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення", – йдеться у повідомленні.

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Розмір субсидії розраховується наступним чином: плата за житлово-комунальні послуги в межах норм і нормативів + обов’язковий платіж = субсидія. Тобто субсидія це різниця між вартістю ЖКП (в межах соціальних норм і нормативів) та обов’язковим платежем за комунальні послуги. Її розмір визначено постановою КМУ від 06.08.2014 № 409.

Величина обов’язкового відсотка комунальних платежів визначається для кожного домогосподарства індивідуально та залежить виключно від розміру доходів тих, хто мешкає в оселі, тобто, від середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Також у Мінсоці нагадали, що житлова субсидія розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Самостійно розрахувати розмір субсидії можна наступним чином: середньомісячний дохід сім’ї треба поділити на кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Так ви визначите середньомісячний дохід на одну особу. Потім цей дохід треба поділити на прожитковий мінімум (2 589 грн) та поділити на базовий коефіцієнт 2, а потім помножити на 15%.

Нагадаємо, під час війни люди, які втратили роботу, можуть отримати субсидії. Безробітна людина може звернутися за призначенням субсидії, якщо вона більше не може оплачувати житлово-комунальні послуги.

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