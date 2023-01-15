В Минсоце напомнили, кому и как начисляются субсидии на оплату коммуналки

Украинцы могут получить помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Жилищные субсидии рассчитываются как разница между стоимостью коммуналки и размером обязательного платежа.

В Министерстве социальной политики напомнили, что жилищная субсидия является адресной помощью и предоставляется для возмещения расходов на оплату коммуналки как компенсация за приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

"Жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления", — говорится в сообщении.

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Размер субсидии рассчитывается следующим образом: плата за жилищно-коммунальные услуги внутри норм и нормативов + обязательный платеж = субсидия. То есть субсидия – это разница между стоимостью ЖКУ (в пределах социальных норм и нормативов) и обязательным платежом за коммунальные услуги. Ее размер определен постановлением КМУ от 06.08.2014 №409.

Величина обязательного процента коммунальных платежей определяется для каждого домохозяйства индивидуально и зависит исключительно от размера доходов проживающих в доме, то есть от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

Также в Минсоце напомнили, что жилищная субсидия рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Самостоятельно рассчитать размер субсидии можно следующим образом: среднемесячный доход семьи следует разделить на количество зарегистрированных в жилом помещении лиц. Так вы определите среднемесячный доход на одного человека. Затем этот доход нужно разделить на прожиточный минимум (2589 грн) и разделить на базовый коэффициент 2, а затем умножить на 15%.

Напомним, во время войны люди, потерявшие работу, могут получить субсидии. Безработный человек может обратиться за назначением субсидии, если он больше не может оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

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