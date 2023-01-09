У Мінцифрі сказали, чи отримуватимуть українці повістки через Дію

Портал Дія готує нову функцію. Команда Мінцифри працює над запровадженням електронного військового квитка.

Керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік у коментарі Obozrevatel зауважив, що наразі поки невідомо, як впроваджуватимуть сервіс та як він працюватиме, бо "ще багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України".

Чиновник пояснив, що більшість державних сервісів та послуг в Україні здебільшого передбачають можливість їх запровадження онлайн – в Дії. Тому "доступність цифрових сервісів для громадян – одне з пріоритетних рішень", – додав він.

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Що ж стосується побоювань українців, що після впровадження електронного військового квитка вони отримуватимуть повістки онлайн, Мстислав Банік заспокоїв, що сервіс не передбачає такого функціонала.

Довідково: В Україні про запровадження цифровізованого військового обліку заявляли ще минулого року. У грудні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 1487, яка передбачає, що у 2023 році облік має перейти в повністю електронний формат у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Цією постановою уряд передбачив для військовозобовʼязаних можливість передавати дані військкоматам через "Дію", зокрема під час зміни місця проживання.

Нагадаємо, UAportal раніше розповідав про перелік хвороб та станів здоров'я, з якими осіб не можуть призвати на військову службу.

За цим посиланням ви зможете дізнатися, кого можуть призвати під час четвертого етапу мобілізації.

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