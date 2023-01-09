В Минцифре сказали, будут ли украинцы получать повестки в Дії

Портал Дія подготавливает новую функцию. Команда Минцифры работает над введением электронного военного билета.

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в комментарии Obozrevatel отметил, что пока неизвестно, как будут внедрять сервис и как он будет работать, потому что "еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины".

Чиновник пояснил, что большинство государственных сервисов и услуг в Украине в большинстве своем предусматривают возможность их внедрения онлайн – в Дії. Поэтому "доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", – добавил он.

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Что же касается опасений украинцев, после внедрения электронного военного билета они будут получать повестки онлайн, Мстислав Баник успокоил, что сервис не предусматривает такого функционала.

Справка: В Украине о введении цифровизированного военного учета заявляли еще в прошлом году. В декабре 2022 года Кабинет министров принял постановление №1487, которое предусматривает, что в 2023 году учет должен перейти в полностью электронный формат в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Этим постановлением правительство предусмотрело для военнообязанных возможность передавать данные военкоматам через "Дію", в частности, во время смены места жительства.

Напомним, UAportal ранее рассказывал о перечне болезней и состояний здоровья, с которыми лиц не могут призвать на военную службу.

По этой ссылке вы можете узнать, кого могут призвать во время четвертого этапа мобилизации.

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