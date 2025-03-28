У Парижі відбулись переговори Зеленського, Стармера та Макрона 27 березня: працювали над планом відправки тисяч військових до України

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із лідерами Великої Британії та Франції – Кіром Стармером і Емманюелем Макроном – перед початком засідання "коаліції рішучих". 27 березня в Єлисейському палаці Макрон, Зеленський і Стармер провели короткі переговори перед ширшою зустріччю, яка має відбутися пізніше.

Стармер і Макрон очолюють сьогоднішнє засідання "коаліції рішучих". Відомо, що ця коаліція, створена за ініціативи Франції та Великої Британії, вже кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових до України для забезпечення майбутнього "припинення вогню". Про це повідомляє Sky News.

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Однак, як зазначають джерела Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі виникають сумніви щодо реалістичності цього плану через логістичні труднощі, нестачу військ, опір Росії та відсутність безпекових гарантій з боку США.

Напередодні, 26 березня, Макрон пояснив, що ідея західного військового контингенту в Україні, яку просувають Париж і Лондон, не передбачає його розміщення безпосередньо на лінії зіткнення.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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