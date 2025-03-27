До України приїде франко-британська місія: про що йдеться

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями франко-британська місія вирушить до України для зміцнення її армії. Крім того, після можливого укладення мирної угоди союзники розглядають варіант розгортання своїх сил.

Таку заяву Макрон зробив 27 березня під час брифінгу після зустрічі в Парижі "коаліції охочих" – групи країн, що підтримують Україну. Він також повідомив, що ЄС пришвидшить виплату кредитів, узгоджених на саміті G7.

Французький лідер підкреслив, що союзники України одностайні у позиції щодо збереження санкцій проти Росії. Також Макрон заявив, що разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером координуватиме зусилля цієї коаліції.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

За його словами, у разі перемир’я певні європейські країни можуть оперативно розгорнути свої сили в Україні. Водночас він наголосив, що ці підрозділи не будуть миротворчими, не діятимуть на лінії фронту і не замінюватимуть українську армію. Їхньою метою буде довгострокова підтримка та стримування можливої російської агресії.

Макрон уточнив, що через відсутність повної згоди серед союзників ці сили сформують лише кілька держав-членів коаліції.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!