У ПФУ пояснили, кому затримають виплату пенсій

Попри війну, в Україні справно виплачуються пенсійні виплати. Втім, деякі громадяни можуть отримувати пенсії із затримкою.

Як пояснили у Пенсійному фонді України, інколи це відбувається з вини самих пенсіонерів. Зокрема, пенсії затримують, якщо в особи минув термін дії банківської картки, куди надходять гроші.

Зазначається, що більшість банків автоматично продовжує роботу банківських рахунків у час дії воєнного стану. Однак фахівці радять заздалегідь з’ясовувати це безпосередньо у фінансовій установі.

Читайте також: Експерт розповів, чого чекати українцям від індексації пенсій у березні

Відео дня

Якщо ж після закінчення терміну картку було заблоковано, потрібно відвідати відділення банку і перевипустити картку.

"Всі пенсійні виплати продовжуватимуть надходити на рахунок одержувача, а скористатися ними він зможе після отримання нової картки", – вказали у ПФУ.

Нагадаємо, деякі українці мають велику пенсію. Однак це стосується громадян, які працюють. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте у матеріалі UAportal.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!