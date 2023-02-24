В ПФУ объяснили, кому задержат выплату пенсий

Несмотря на войну, в Украине исправно выплачиваются пенсионные выплаты. Впрочем, некоторые граждане могут получать пенсию с задержкой.

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, иногда это происходит по вине самих пенсионеров. В частности, пенсии задерживают, если у лица истек срок действия банковской карты, куда поступают деньги.

Отмечается, что большинство банков автоматически продолжают работу банковских счетов во время действия военного положения. Однако специалисты советуют заранее выяснять это непосредственно в финансовом учреждении.

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Если же по истечении срока карта была заблокирована, нужно посетить отделение банка и перевыпустить карту.

"Все пенсионные выплаты будут продолжать поступать на счет получателя, а воспользоваться ими он сможет после получения новой карты", – указали в ПФУ.

Напомним, некоторые украинцы имеют большую пенсию. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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