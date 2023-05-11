У ПФУ розповіли як нараховують пенсії з інвалідності різних груп

Умови встановлення, порядок розрахунку та величина пенсій за інвалідністю залежать від відповідного законодавства, що регулює призначення державних грошових виплат. Про це розповів голова правління Пенсійного фонду України, Євген Капінус, він пояснив цей процес.

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Розмір "страхової" пенсії за інвалідністю в рамках системи загальнообов'язкового страхування обчислюється у відсотках від розміру пенсії за віком, залежно від групи інвалідності:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

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Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 грн;

для осіб, які не працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 100 грн;

для осіб, які працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 грн.

Розмір пенсії з інвалідності військовослужбовцям встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності та призначається у розмірах:

I група – 100 % сум грошового забезпечення;

II група – 80 % сум грошового забезпечення;

III група – 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група – 70 % сум грошового забезпечення;

II група – 60 % сум грошового забезпечення;

III група – 40 % сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою:

І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, від 01.01.2023 – 13604,50 грн (2093 х650 %);

ІІ група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ група – 360 % ПМ, з 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%).

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Пенсії з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи із заробітної плати, одержаної особою в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути меншим:

I група – 6840 грн;

II група – 5472 грн;

III групи – 4218 грн;

для дітей з інвалідністю – 4218 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з-поміж учасників ліквідації не може бути нижчою:

І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (від 01.03.2023 – 13 376,21 грн);

ІІ група – 80% (від 01.03.2023 – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%));

ІІІ група – 60 % (від 01.03.2023 – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%)).

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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