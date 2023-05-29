У ПФУ розповіли, як отримати субсидію на літо в максимальному обсязі

Українці, які мають намір отримати повний обсяг субсидії на літо, повинні діяти швидко. Неопалювальний сезон розпочався в травні, і лише ті, хто звернеться за субсидією до кінця червня, отримають її на повний обсяг.

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Пенсійний фонд нагадує, що якщо звернутися пізніше, субсидію буде призначено з місяця звернення. Для подання документів можна звернутися до сервісного центру пенсійного фонду, ЦНАПів, місцевих рад або скористатися порталом "Дія" чи мобільним додатком ПФУ.

"Звертаємо увагу що, в разі подання заяви в травні-червні субсидію буде призначено з початку неопалювального сезону. В іншому випадку – з місяця звернення", – йдеться у повідомленні.

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Крім нових заявників, деякі категорії українців також повинні повторно подати документи. Серед них – сім'ї, де проживають особи з інвалідністю, орендатори житла та особи, які оплачують житлово-комунальні послуги, якщо кількість проживаючих осіб менша, ніж зареєстровано.

Якщо відбулися зміни у вашому майновому стані або сімейному статусі, Пенсійний фонд також повинен бути про це проінформований протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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