У Польщі зріс попит на працівників з України

За останні пів року у Польщі зростає попит на робочому ринку на працівників з України. Йдеться про людей, які володіють українською мовою.

Від початку 2023 року ця тенденція посилюється. Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

Зазначається, що декілька років тому запит у Польщі на працівників зі знанням української мови становив близько 250 на рік, то лише у другій половині 2022 року кількість запитів становила понад тисячу.

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Водночас за даними Польського Економічного інституту, упродовж січня-вересня 2022 року в країні зареєструвалися понад 10 тисяч українських компаній. Загалом у Польщі нараховується понад 25 тисяч компаній, в яких принаймні одним із акціонерів є українська компанія.

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За словами директорки департаменту рекрутації Gremi Personal Анни Джоболди, українці у Польщі бажають працювати з українськими компаніями. Таким чином вони мають можливість опинитися у звичному середовищі.

"Водночас й українські компанії також мають запит працювати з українцями. В нашій агенції є і приклади співпраці з представниками військово-промислового сектору, які перенесли виробництво до Польщі в цілях безпеки. Сподіваємось, що ми стаємо свідками нового тренду", – зазначила Джоболда.

Раніше стало відомо, що Польща змінює правила українських біженців. Йдеться про правила перетину кордону та умови оформлення PESEL.

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