У Раді пояснили, чи вистачить ПФУ грошей на виплату пенсій у 2023 році

У квітні надходження до Пенсійного фонду України стрімко зменшилися. Недобір у цьому місяці становив 3,9 млрд грн.

Голова фінансового комітету Верховної Ради, нардеп Данило Гетманцев пояснив, чи вистачить коштів для виплати пенсій у 2023 році. Про це пише "На пенсії".

За його словами, за перші чотири місяці 2023 року власні доходи ПФУ зросли на 21,7%. Попри недобір у квітні, план із доходів ПФУ перевиконано на 14,2 млрд грн.

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"Головним фактором зростання власних надходжень до ПФУ залишаються виплати військовим, а також поступове відновлення ринку праці. На 2023 рік, за останнім прогнозом НБУ, номінальні зарплати мають зрости на 22% (проти 6% у 2022 році). Порівняно з минулим роком зайнятість теж відновлюється, хоч і повільними темпами. За оцінками НБУ, у 2023 році рівень безробіття має скоротитися до 18% (проти 21% минулого року)", – сказав Гетманцев.

За словами нардепа, ПФУ зможе виконувати всі зобов’язання щодо виплати пенсій, страхових платежів, житлових пільг та субсидій.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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