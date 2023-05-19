В Раде объяснили, хватит ли ПФУ денег на выплату пенсий в 2023 году

В апреле поступления в Пенсионный фонд Украины резко уменьшились. Недобор в этом месяце составил 3,9 млрд. грн.

Глава финансового комитета Верховной Рады, нардеп Даниил Гетманцев объяснил, хватит ли средств для выплаты пенсий в 2023 году. Об этом пишет "На пенсии".

По его словам, за первые четыре месяца 2023 г. собственные доходы ПФУ выросли на 21,7%. Несмотря на недобор в апреле, план по доходам ПФУ перевыполнен на 14,2 млрд грн.

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"Главным фактором роста собственных поступлений в ПФУ остаются выплаты военным, а также постепенное возобновление рынка труда. На 2023 год, по последнему прогнозу НБУ, номинальные зарплаты должны вырасти на 22% (против 6% в 2022 году). По сравнению с прошлым годом занятость тоже восстанавливается, хоть и медленными темпами. По оценкам НБУ, в 2023 году уровень безработицы должен сократиться до 18% (против 21% в прошлом году)", – сказал Гетманцев.

По словам нардепа, ПФУ сможет выполнять все обязательства по выплате пенсий, страховых платежей, жилищных льгот и субсидий.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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