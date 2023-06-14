У Ростовській області горить енергоблок Новочеркаської ГЕС (відео)

На Новочеркаській ГЕС сталася велика пожежа. Про це повідомили у регіональному МНС. Даних про постраждалих наразі немає. Причиною пожежі на Новочеркаській ГЕС став вибух, повідомляє джерело у силових структурах.

"Постраждали троє чоловіків, усі троє зараз перебувають у медиків. Вогонь охопив уже 400 квадратних метрів", – розповів співрозмовник редакції.

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"За попередньою інформацією, горить покрівля на 6-му енергоблоці", – йдеться у повідомленні.

Інформація про спалах за адресою: Багаївське шосе, 10 надійшла на пульт чергового о 13:41. Світиться покрівля шостого енергоблоку. Хоча на деяких відео очевидці кажуть про начебто вибух п’ятого енергоблоку. На місці працюють 46 осіб та 15 спецмашин.

Відео дня

Новочеркаську горить енергоблок місцевої гідроелектростанції. Відео з місця подій надіслали очевидці.

Нагадаємо, зранку 1 червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про другу фазу "військової операції" на території рф. Бійці РДК та легіону заявили, що прорвали кордон на Бєлгородщині та просуваються у напрямку населеного пункту Шебекіно. Вони заявили, що знищили скупчення ворожої техніки у селищі Нова Таволжанка, поряд із містом Шебекіно.

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