У Румунії виявили рідкісну римську залізну кавалерійську маску (фото)

У Румунії археолог-любитель Бетей Віорел виявив у комуні Албені, повіті Горж, давню римську маску. Нею виявилася залізна парадна маска кавалеристів, яка датується 2-3 століттям.

Археолог одразу ж повідомив про знахідку місцевій владі. Про це пише HeritageDaily.

За словами Георге Калотою з Музею округу Горж, маску, ймовірно, носив солдат, який дислокувався або в римському форті Бумбешті-Жіу, тепер відомому як Вартоп, або на військовому форпості десь неподалік.

Зазначається, що маска відносно ціла, але зазнала корозії через високий вміст заліза та вплив кисню та води в ґрунті. Майстер, який створив маску, зробив перфоровані отвори навколо ніздрів для дихання, а також прорізи в очах і роті.

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Експерти датують маску 2-3 століттям нашої ери, періодом, коли частина Румунії була розташована в римській провінції Дакія, також відомої як Дакія Траяна. Регіон був завойований імператором Траяном між 98–117 роками нашої ери після двох кампаній, які спустошили Дакійське королівство Децебала.

Згідно з румунським законодавством, будь-які знахідки віком понад 100 років мають бути передані відповідним органам влади протягом 72 годин із винагородою в розмірі 30% від вартості знахідки. Коли знахідку класифікують як скарб, винагорода збільшується до 45%.

Нагадаємо, раніше археологи, використовуючи сервіс Google Earth, виявили комплекс римських вілл з лазнею та системою центрального опалення в графстві Кент, Англія.

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