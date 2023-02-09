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Наука

В Румынии обнаружили редкую римскую железную кавалерийскую маску (фото)

Максим Карпенко

В Румынии обнаружили редкую римскую железную кавалерийскую маску (фото)

В Румынии археолог-любитель Бетей Виорел обнаружил в коммуне Албени, уезде Горж, древнюю римскую маску. Ею оказалась железная парадная маска кавалеристов, датируемая 2-3 веком.

Археолог сразу же сообщил о находке местных властей. Об этом пишет Heritage Daily.

По словам Георге Калота из Музея округа Горж, маску, вероятно, носил солдат, который дислоцировался либо в римском форте Бумбешти-Жиу, теперь известном как Вартоп, либо на военном форпосте где-то неподалеку.

Отмечается, что маска относительно целая, но испытала коррозию из-за высокого содержания железа и влияния кислорода и воды в почве. Мастер, создавший маску, сделал перфорированные отверстия вокруг ноздрей для дыхания, а также прорези в глазах и рту.

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Эксперты датируют маску 2-3 веком нашей эры, периодом, когда часть Румынии находилась в римской провинции Дакия, также известной как Дакия Траяна. Регион был завоеван императором Траяном между 98–117 годами нашей эры после двух кампаний, опустошивших Дакийское королевство Децебала.

В Румынии обнаружили редкую римскую железную кавалерийскую маску (фото)

Согласно румынскому законодательству, любые находки старше 100 лет должны быть переданы соответствующим органам власти в течение 72 часов с вознаграждением в размере 30% от стоимости находки. Когда находку классифицируют как клад, вознаграждение увеличивается до 45%.

Напомним, ранее археологи, используя сервис Google Earth, обнаружили комплекс римских вилл с баней и системой центрального отопления в графстве Кент, Англия.

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