У США виведуть на орбіту український наносупутник: де подивитись трансляцію

Український наносупутник PolyITAN-HP-30 виведуть на орбіту з мису Канаверал 3 січня. Він був створений спеціально до 30-річчя Незалежності України фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Про це повідомляють в пресслужбі Міністерства освіти і науки. Супутник буде виведено за допомогою ракети-носія Falcon-9 від компанії "SpaceX".

Старт ракети-носія має відбутися о 16:56 за київським часом. Його можна подивитися на Youtube-каналі.

"Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" виключно за бюджетні кошти, що надавались МОН у межах реалізації відповідних проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень і розробок та договору базового фінансування", - йдеться в повідомленні.

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Головною метою наносупутника буде забезпечення реалізації наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

В міністерстві підкреслили, що доставили супутник до Штатів завдяки спонсорській допомозі компанії "Боїнг Україна",а технічне обслуговування взяла на себе спінофф-компанія нідерландського Технічного університету Делфт.

Логістикою та експортом займалося Державне космічне агентство України, зазначили в МОН.

Нагадаємо, що у січні 2022 року з космодрому на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9 з українським оптичним супутником Січ-2-30.

1 листопада із Космічного центру Кеннеді у Флориді було здійснено запуск надважкої ракети Falcon Heavy з секретним апаратом для потреб Космічних сил США в рамках місії USSF-44.

В одному з каналів показали яскраві кадри запуску ракети Falcon 9 з вікна літака.

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