В США выведут на орбиту украинский наноспутник: где посмотреть трансляцию

Украинский наноспутник PolyITAN-HP-30 выведут на орбиту c мыса Канаверал 3 января. Он был создан специально к 30-летию независимости Украины специалистами КПИ им. Игоря Сикорского.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки. Спутник будет выведен с помощью ракеты-носителя Falcon-9 от компании "SpaceX".

Старт ракеты-носителя должен состояться в 16:56 по киевскому времени. Его можно посмотреть на Youtube канале.

"Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" исключительно за бюджетные средства, которые предоставлялись МОН в рамках реализации соответствующих проектов-победителей конкурсов научных исследований и разработок и договора базового финансирования", - говорится в сообщении.

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Главной целью наноспутника будет обеспечение реализации научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

В министерстве подчеркнули, что доставили спутник в Штаты благодаря спонсорской помощи компании "Боинг Украина", а техническое обслуживание взяла на себя спинофф-компания нидерландского Технического университета Делфт.

Логистикой и экспортом занималось Государственное космическое агентство Украины, отметили в МОН.

Напомним, что в январе 2022 года с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с украинским оптическим спутником Сич-2-30.

1 ноября из Космического центра Кеннеди во Флориде был осуществлен запуск супертяжелой ракеты Falcon Heavy с секретным аппаратом для нужд Космических сил США в рамках миссии USSF-44.

В одном из каналов показали яркие кадры запуска ракеты Falcon 9 из окна самолета.

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