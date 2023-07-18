У стилі ''барбікор'': акторка ''Відчайдушних домогосподарок'' Єва Лонгорія одягла трендовий купальник 2023 (фото)

Акторка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія поїхала на відпочинок до Марбельї в Іспанії. Зокрема, на пляжі вона з'явилася у трендовому рожевому купальнику в стилі "барбікор".

Про це повідомили в Page Six. Зазначають, що на відпочинок 48-річна актриса поїхала разом зі своїм 55-річним чоловіком Хосе Бастоном та 4-річним сином Сантьяго Енріке.

Єва Лонгорія мала приголомшений вигляд у суцільному рожевому купальнику спереду та з вирізом ззаду. Також купальник має рожеву блискавку на лінії декольте. До свого образу актриса додала солом'яний капелюх, золотий браслет, медальйон, сережки та сонцезахисні окуляри в золотій оправі.

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На фото потрапив момент, як актриса "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія у стильному купальнику гралася разом зі своїм сином.

Нагадаємо, на прем'єрі свого останнього фільму "Flamin' Hot" Єва Лонгорія з'явилася з рідкісною каблучкою у 23 карати. Каблучку Chopard було створено з 18-каратного рожевого золота й титану з 23,43-каратними помаранчевими опалами, жовто-помаранчевими сапфірами, діамантами та рубінами.

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