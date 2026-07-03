В Україні оновили правила бронювання від мобілізації: що змінилось

Кабінет Міністрів України оновив правила бронювання працівників підприємств, які мають статус критично важливих. Зміни стосуються критеріїв для отримання такого статусу, мінімального рівня заробітної плати, а також порядку обліку працівників, які працюють за сумісництвом.

Про нововведення під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр економіки України Олексій Соболев. За словами міністра, механізм бронювання залишається одним із ключових інструментів підтримки економіки, водночас він має враховувати потреби Збройних сил у людських ресурсах.

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"Бронювання постійно перебуває у фокусі уваги уряду. Важливо, щоб цей механізм забезпечував справедливий баланс між потребами економіки та армії", — наголосив Соболев.

Він зазначив, що чинні підходи до бронювання не переглядалися з грудня 2024 року. З огляду на тривалу війну, збільшення кількості заброньованих працівників і зміну потреб держави уряд у червні ухвалив відповідну постанову.

Нові критерії для критично важливих підприємств

Відтепер підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям, щоб отримати або зберегти статус критично важливого.

Обов'язковими для всіх стали:

відсутність податкової заборгованості;

відповідність встановленому рівню середньої заробітної плати.

У зв'язку зі зростанням середніх доходів в Україні мінімальний зарплатний поріг підвищили до трьох мінімальних заробітних плат — 25 900 гривень. Для підприємств, які працюють у прифронтових регіонах, діє окрема норма — не менше 21 600 гривень.

Третій критерій компанія може обрати самостійно. Наприклад, це може бути:

сплата податків на суму понад 1,5 млн гривень на рік;

валютна виручка понад 32 млн євро щороку.

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Посилення галузевих вимог

Уряд також переглянув профільні критерії для окремих сфер діяльності, щоб статус критично важливих отримували лише підприємства, які реально забезпечують потреби держави та економіки.

Наприклад, якщо раніше виробникам протезів достатньо було забезпечити ними 50 людей на рік, то тепер мінімальний показник збільшили до 300 осіб.

Кому доведеться подавати документи повторно

За оцінками Міністерства економіки, нові правила торкнуться приблизно 20% підприємств. Вони повинні будуть повторно підтвердити відповідність оновленим критеріям, про що їх повідомлять окремо.

Для решти 80% компаній процедура буде спрощеною. До 10 серпня їм необхідно подати лише податкову звітність і довідку про середню заробітну плату працівників за останній місяць.

Новий порядок обліку сумісників

Окремі зміни стосуються працівників, які працюють за сумісництвом.

Як пояснив Олексій Соболев, раніше таких співробітників могли одночасно враховувати під час розрахунку квоти на бронювання одразу на кількох підприємствах. Це дозволяло окремим роботодавцям штучно збільшувати кількість працівників, яких можна було забронювати.

Тепер сумісника враховуватимуть лише за одним місцем роботи — тим, де він працює найдовше.

Якщо через новий порядок обліку підприємство перевищить дозволену квоту заброньованих працівників, воно отримає відповідне повідомлення. Після цього роботодавцю нададуть сім днів, щоб привести кількість заброньованих працівників у відповідність до оновлених вимог.

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