В Україні постраждалим від війни видадуть безкоштовні будівельні матеріали: куди звертатися

В Україні власники пошкодженого та зруйнованого внаслідок війни житла можуть отримати безкоштовні будівельні матеріали. Йдеться про жителів Херсонської області.

Для цього на території звільненої частини Херсонщини почала діяти комісія з обстеження пошкоджених та зруйнованих внаслідок воєнних дій об'єктів. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Зазначається, що комісія займається упорядкуванням актів, завдяки яким власники пошкодженого житла можуть отримати будівельні матеріали для тимчасового ремонту.

Для проведення обстеження пошкодженого майна слід звернутись за телефоном на гарячі лінії районних рад у Херсоні:

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Дніпровська районна рада: (099) 253 54 91;

Корабельна районна рада: (050) 533 72 91;

Суворівська районна рада: (066) 447 92 36.

Уточнюється, що у випадку, коли власники житла не можуть самостійно його відремонтувати, їм допомагатимуть працівники КП "Херсонтеплоенерго". Окрім цього, найближчим часом до таких робіт приєднаються ремонтні бригади КП "Парки Херсона".

Нагадаємо, ВПО можуть безплатно отримати житло у місцях своєї тимчасової реєстрації у тимчасове користування.

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