В Украине пострадавшим от войны выдадут бесплатные строительные материалы: куда обращаться

В Украине владельцы поврежденного и разрушенного в результате войны жилья могут получить бесплатные строительные материалы. Речь идет о жителях Херсонской области.

Для этого на территории освобожденной части Херсонщины начала действовать комиссия по обследованию поврежденных и разрушенных в результате военных действий объектов. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Комиссия занимается составлением актов, благодаря которым владельцы поврежденного жилья могут получить строительные материалы для временного ремонта.

Для обследования поврежденного имущества следует обратиться по телефону на горячие линии районных советов в Херсоне:

Видео дня

Днепровский районный совет: (099) 253 54 91;

Корабельный районный совет: (050) 533 72 91;

Суворовский районный совет: (066) 447 92 36.

Уточняется, что в случае, когда владельцы жилья не могут самостоятельно его отремонтировать, им будут помогать работники КП "Херсонтеплоэнерго". Кроме того, в ближайшее время к таким работам присоединятся ремонтные бригады КП "Парки Херсона".

Напомним, ВПЛ могут бесплатно получить жилье в местах своей временной регистрации во временное пользование.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !