В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію: терміни

У четвер 27 липня під час засідання Верховної Ради народні депутати проголосували за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram. За його словами, це вже восьме продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Парламент продовжив дію воєнного стану на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Відповідну постанову підтримали #9532 - 347 голосів", – сказав Ярослав Железняк.

Своєю чергою за продовження дії загальної мобілізації проголосувало 334 нардепи.

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"Також Парламент продовжив дію загальної мобілізації. Теж на 90 діб, тобто до 18 листопада 2023 року. Постанову #9533 підтримали – 334 голосів", – додав нардеп Железняк.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати на службу. Водночас через релігійні переконання віряни певних конфесій не можуть брати зброю до рук. Попри це, віряни все одно підлягають загальній мобілізації, однак з низкою важливих особливостей.

Також Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

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