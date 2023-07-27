В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию: сроки

В четверг, 27 июля, во время заседания Верховной Рады народные депутаты проголосовали за продолжение действия военного положения и общей мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram. По его словам, это уже восьмое продолжение действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Соответствующее постановление поддержали #9532 – 347 голосов", – сказал Ярослав Железняк.

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В свою очередь за продолжение действия общей мобилизации проголосовало 334 нардепа.

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"Также Парламент продолжил действие общей мобилизации. Также на 90 суток, то есть до 18 ноября 2023 года. Постановление #9533 поддержали - 334 голоса", – добавил нардеп Железняк.

Напомним, во время действия военного положения и общей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу. В то же время из-за религиозных убеждений верующие определенных конфессий не могут брать оружие в руки. Несмотря на это, верующие все равно подлежат всеобщей мобилизации, однако с рядом важных особенностей.

Также Кабмин утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

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