В Україні розширили список тих, кому можуть призначити субсидію: хто отримає пільгу

Фахівчиня управління Пенсійного фонду Кіровоградської області, Антоніна Торшина, надала пояснення щодо останніх змін у системі призначення субсидій.

Одна зі змін полягає у розширенні кола людей, які можуть отримати субсидію, навіть якщо вони не мають жодного доходу. Раніше це право належало лише тим, хто перебував у в'язницях або мав обмеження волі, що підтверджувалося довідкою з виправної колонії або слідчого ізолятору. За новими правилами, люди, які протягом місяця перебували у полоні, також можуть отримати субсидію, за умови представлення довідки про перебування у полоні.

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Також були внесені зміни щодо урахування доходів при призначенні житлової субсидії. Раніше доходи людей, які брали участь у проведенні АТО та ООС, не враховувалися при розрахунку субсидії. Тепер цей пункт доповнили словами: "які беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф". Це означає, що субсидію можуть отримувати військовослужбовці та працівники силових структур.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів передбачено інші зміни. Зокрема, при призначенні субсидії не будуть враховуватися доходи людей, які мають відмінну адресу проживання від адреси домогосподарства, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус людей, зниклих безвісти.

Також була введена можливість вказувати відмінну від фактичної адресу місця проживання у відомостях про людину. Раніше враховувалася лише зареєстрована та фактична адреса проживання. Однак тепер субсидія може бути призначена лише за одним місцем проживання – зареєстрованим, задекларованим або фактичним.

Додатково, було встановлено обмеження строку, що надається для виправлення помилок в заяві або декларації під час хвороби заявника. За новими правилами, цей строк можна подовжити на період хвороби субсидіанта, але не довше, ніж до закінчення опалювального або неопалювального сезону.

Додатково, введено зобов'язання повідомляти уповноважений орган протягом 30 календарних днів, якщо кимось з членів домогосподарства або членом сім'ї було перебування за кордоном протягом понад 60 днів у період, за який враховуються доходи.

Варто зазначити, що субсидія є видом адресної державної соціальної допомоги для осіб, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги через низький рівень доходів. Зокрема, ця допомога надається вразливим категоріям населення. З питань пільг встановлено законодавством або іншими нормативними актами, які спрямовані на підтримку певних категорій осіб, таких як учасники бойових дій, люди з інвалідністю, чорнобильці та інші. Пільга базується на належності до визначеної законодавством категорії, а не на фінансовому стані особи.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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