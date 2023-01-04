В Україні скоротили виплати безробітним

В Україн з 1 січня 2023 року зменшився максимальний розмір державної допомоги по безробіттю. Тепер він становитиме мінімальну зарплату – 6700 гривень.

Раніше в Україні платили 150% від мінімалки. Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості (КМЦЗ).

Зазначається, що зменшення розміру виплат передбачене змінами до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", який Верховна Рада ухвалила у вересні 2022 року.

Водночас тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Виняток є для осіб передпенсійного віку, а саме за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу. Для них тривалість надання допомоги не може перевищувати 360 календарних днів.

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Уточнюється, що кошти призначаються з першого дня після дня надання особі статусу безробітного.

Також зменшили розміри мінімальної державної допомоги – з 1800 до 1000 гривень. Таку допомогу надають громадянам, які мали стаж менше семі місяців протягом останнього року.

Нагадаємо, що в Україні у новому році окремі категорії українців можуть залишитися без субсидій. Зокрема, це стосується внутрішньо переміщених осіб (переселенців).

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