В Украине сократили выплаты безработным

В Украине с 1 января 2023 года уменьшился максимальный размер государственного пособия по безработице. Теперь он составит минимальную зарплату – 6700 гривен.

Ранее в Украине платили 150% минималки. Об этом сообщает Киевский городской центр занятости (КМЦЗ).

Отмечается, что уменьшение размера выплат предусмотрено изменениями закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", который Верховная Рада приняла в сентябре 2022 года.

В то же время, продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Исключение для лиц предпенсионного возраста, а именно за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа. Для них продолжительность помощи не может превышать 360 календарных дней.

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Уточняется, что денежные средства назначаются с первого дня после дня предоставления лицу статуса безработного.

Также уменьшили размеры минимальной государственной помощи – с 1800 до 1000 гривен. Такую помощь оказывают гражданам, имеющим стаж менее семи месяцев в течение последнего года.

Напомним, что в Украине в новом году некоторые категории украинцев могут остаться без субсидий. В частности, это касается внутриперемещенных лиц (переселенцев).

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