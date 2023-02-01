У ЗСУ пояснили, де можуть служити обмежено придатні громадяни

В Україні під час воєнного стану можуть мобілізувати обмежено придатних до служби осіб. Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач пояснив, де вони проходитимуть службу.

Йдеться про військовозобов'язаних громадян, яких визнали обмежено придатними до служби за станом здоров'я. Про це Горбач повідомив на платформі Military Media Centre.

Він зазначив, що такі особи можуть служити в установах та навчальних закладах Міноборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

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"Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", – наголосив він.

Додамо, згідно з положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, є особи, які не придатні до служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час. Вони не можуть бути зараховані до десантних, танкових військ, морської піхоти.

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