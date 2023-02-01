В ВСУ объяснили, где могут служить ограниченно пригодные граждане

В Украине во время военного положения могут мобилизовать ограниченно пригодных для службы лиц. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, где они будут проходить службу.

Речь идет о военнообязанных гражданах, признанных ограниченно годными к службе по состоянию здоровья. Об этом сообщил Горбач на платформе Military Media Centre.

Он отметил, что такие лица могут служить в учреждениях и учебных заведениях Минобороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях.

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"Военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения", – подчеркнул он.

Добавим, согласно положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ есть лица, которые не пригодны к службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время. Они не могут быть причислены к десантным, танковым войскам, морской пехоте.

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