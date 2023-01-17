У ЗСУ пояснили, чому окупанти перестали запускати іранські дрони-камікадзе

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, чому росіяни перестали використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed. За її словами, Окупантам потрібно підготувати місця базування та військових для нової атаки БПЛА.

Вона також назвала іншу причину. Про це Гуменюк сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Певним чином, можливо, і погода впливає на те, що не використовуються БПЛА Shahed, тому що штормова погода і дуже сильний поривчастий вітер, як правило, шкодить використанню цього виду зброї", – зазначила керівниця пресцентру.

Гуменюк додала, що погодні умови мають вплив на польотність" іранських безпілотників.

"Останнім часом ми бачимо, що вони їх не застосовували – цілком ймовірно через те, що мають підготувати і місця їх базування, і персонал, який буде ними користуватися. В будь-якому разі, загроза залишається – цілком ймовірно, що така пауза виправдана тим, що вони готуються до наступного удару", – підсумувала речниця.

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Зауважимо, востаннє рф використала іранські дрони для удару по Україні у ніч на 2 січня.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив причину, чому росіяни використовують дрони-камікадзе іранського виробництва вночі.

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