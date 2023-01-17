В ВСУ объяснили, почему оккупанты перестали запускать иранские дроны-камикадзе

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, почему россияне перестали использовать иранские дроны-камикадзе Shahed. По ее словам, Оккупантам нужно подготовить места базирования и военных для новой атаки БПЛА.

Она также назвала другую причину. Об этом Гуменюк сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Определенно, возможно, и погода влияет на то, что не используются БПЛА Shahed, потому что штормовая погода и очень сильный порывистый ветер, как правило, вредит использованию этого вида оружия", – отметила руководитель пресс-центра.

Гуменюк добавила, что погодные условия оказывают влияние на полетность иранских беспилотников.

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"В последнее время мы видим, что они их не применяли – по всей вероятности из-за того, что должны подготовить и места их базирования, и персонал, который будет ими пользоваться. В любом случае, угроза остается – вполне вероятно, что такая пауза оправдана тем, что они готовятся к следующему удару", – подытожила спикер.

Заметим, последний раз рф использовала иранские дроны для удара по Украине в ночь на 2 января.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил причину, почему россияне используют дроны-камикадзе иранского производства ночью.

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