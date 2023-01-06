У січні три знаки зодіаку можуть залишитися зовсім без грошей: астрологи попередили про проблеми

Початок 2023 року може бути складним для багатьох знаків зодіаку. Через ретроградний Меркурій у Козерогові до 18 січня та Уран у Тельці деяким знакам зодіаку варто остерігатися витрат.

За словами астрологів, особисті та професійні проекти трьох знаків будуть піддані випробуванню. Вони повинні визначити свої пріоритети та активізувати зусилля для відновлення балансу бюджету.

Близнюки

Фінансові труднощі цього знаку в основному пов'язані з його продуктивністю на роботі. Невиконані або незавершені завдання можуть спричинити затримки та призвести до значного зменшення грошового потоку.

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Близнюки не помічають прорахунків або здійснюють помилкові транзакції. Це може мати серйозні наслідки та призвести до проблем з управлінням. Щоб обмежити шкоду, Близнюкам доведеться більше уваги приділяти своїм витратам, які іноді можуть бути надмірними.

Цей знак зодіаку може зіткнутися з невеликими щоденними перешкодами, які сповільнюють його роботу. На щастя, наприкінці місяця Близнюкам вдасться погасити частину фінансових збитків і обмежити збитки.

Козеріг

Цьому знаку зодіаку не слід очікувати прогресу цього місяця. Цей організований і методичний знак почуватиметься дещо дезорієнтованим у цей час. Стресові події можуть слідувати одна за одною з перших днів року і призвести до незручного фінансового становища.

Це можуть бути недосягнуті цілі, несподівані та виняткові витрати. Крім того, Козеріг може бути справжнім занудою протягом січня.

Йому також доведеться мати справу з деякими непередбаченими обставинами, які віддаляють його все далі від головної мети. Він також може зазнати значних збитків через певні невдалі покупки чи інвестиції, здійснені наприкінці року. Тому його банківський рахунок переживе складний період.

Риби

Стурбований розвитком свого фінансового становища, цей знак позичить великі суми, щоб покрити свої витрати та оплатити рахунки за місяць. На початку нового року він почуватиметься морально виснаженим.

Крім того, цей знак зодіаку може піддатися певним непотрібним витратам на відпочинок або розваги. В його особистому житті можуть відбутися важливі і безпрецедентні події, які створять для нього труднощі. Це може бути весілля або народження дитини, що вимагає чималих витрат.

Але Риби не повинні втрачати надію. З 19 січня ситуація справді може покращитися. Тому було б корисно не витрачати всі свої заощадження тим часом. Цього року вони стануть в нагоді, щоб організувати відпустку чи розділити приємні моменти з родиною.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали який день у 2023 році стане найкращим для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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