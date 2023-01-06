В январе три знака зодиака могут остаться совсем без денег: астрологи предупредили о проблемах

Начало 2023 может быть сложным для многих знаков зодиака. Из-за ретроградного Меркурия в Козероге до 18 января и Урана в Тельце некоторым знакам зодиака следует остерегаться затрат.

По словам астрологов, личные и профессиональные проекты трех знаков будут подвергнуты испытанию. Они должны определить свои приоритеты и активизировать усилия по восстановлению баланса бюджета.

Близнецы

Финансовые трудности этого знака в основном связаны с его производительностью на работе. Невыполненные или незавершенные задачи могут повлечь задержки и привести к значительному уменьшению денежного потока.

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Близнецы не замечают просчетов или совершают ошибочные транзакции. Это может иметь серьезные последствия и привести к проблемам управления. Чтобы ограничить ущерб, Близнецам придется больше внимания уделять своим расходам, которые иногда могут быть чрезмерными.

Этот знак зодиака может столкнуться с небольшими ежедневными препятствиями, замедляющими его работу. К счастью, в конце месяца Близнецам удастся погасить часть финансового ущерба и ограничить убытки.

Козерог

Этому знаку зодиака не следует ожидать прогресса этого месяца. Этот организованный и методический знак будет чувствовать себя несколько дезориентированным в это время. Стрессовые события могут следовать одно за другим с первых дней года и привести к неудобному финансовому положению.

Это могут быть недостигнутые цели, неожиданные и исключительные издержки. Кроме того, Козерог может быть настоящим занудой в течение января.

Ему также придется иметь дело с некоторыми непредвиденными обстоятельствами, отдаляющими его все дальше от главной цели. Он также может понести значительные убытки из-за определенных неудачных покупок или инвестиций, совершенных в конце года. Потому его банковский счет переживет сложный период.

Рыбы

Обеспокоенный развитием своего финансового положения, этот знак ссудит большие суммы, чтобы покрыть свои расходы и оплатить счета за месяц. В начале нового года он будет чувствовать себя морально истощенным.

Кроме того, этот знак зодиака может подвергнуться ненужным расходам на отдых или развлечения. В его личной жизни могут произойти важные и беспрецедентные события, которые создадут ему трудности. Это может быть свадьба или рождение ребенка, требующего немалых затрат.

Но Рыбы не должны отчаиваться. С 19 января ситуация действительно может улучшиться. Поэтому было бы полезно не тратить все свои сбережения в это время. В этом году они пригодятся, чтобы организовать отпуск или разделить приятные моменты с семьей.

Напомним, ранее астрологи назвали какой день в 2023 году станет лучшим для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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